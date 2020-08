Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Unterfranken teils sonnig, teils bewölkt. Sonst viele Wolken und regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen an den Alpen und im Alpenvorland. Mitunter windig. Höchstwerte 13 bis 24 Grad. In der Nacht an den Alpen letzte Schauer, sonst oft klar. Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen sonnig, im Süden auch bewölkt. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Von Donnerstag an viel Sonne bei 25 bis 32 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 16:00 Uhr