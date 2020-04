Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt und von Westen her gebietsweise schauerartiger Regen, nur im Südosten auch etwas Sonne. Lebhafter Wind. Höchstwerte 14 bis 20 Grad. In der Nacht einzelne Schauer, Tiefstwerte um 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Zunächst windig und teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern. Am Sonntag meist trocken mit Sonne und Wolken. Höchstwerte 11 bis 17. Tiefstwerte 8 bis 3 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 10:00 Uhr