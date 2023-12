Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit etwas Regen

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau Wolken mit sonnigen Abschnitten. Sonst bewölkt und von Nordwesten her vereinzelt Regen. Dabei weiterhin windig. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der Nacht ganz vereinzelt Regen möglich. Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen und auch am Donnerstag und Freitag teils freundlich, teils bewölkt, vereinzelt Regen; in Alpennähe auch länger sonnig. Höchstwerte 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 06:00 Uhr