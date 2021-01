Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt, in Alpennähe Regen oder Schnee

Belastung durch Feinstaub in Bayern geht weiter zurück

München Die Feinstaubbelastung in Bayern ist in der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Nur die Luftmessstation an der Landshuter Allee in München kam im vergangenen Jahr noch auf eine zweistellige Zahl an Tagen mit einem Mittelwert von mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. 2020 waren es zehn Tage, im Jahr davor noch 16. An der Augsburger Karlstraße wurden nur noch an zwei Tagen Überschreitungen registriert, nach 20 Tagen im Jahr 2019. Nahezu alle Tage mit besonders hohen Feinstaubwerten in Bayern fallen auf die Zeit von Januar bis März.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.01.2021 08:00 Uhr