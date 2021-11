Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt; Höchstwerte um 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Nordbayern etwas Regen, in der Nähe der Alpen freundlich. Höchsttemperaturen zwischen fünf Grad im Hofer Land und neun Grad am Untermain. Kommende Nacht teils klar, teils bewölkt; Tiefsttemperaturen um zwei Grad. Morgen trocken, dabei wieder im nördlichen Bayern mehr Wolken, im Süden freundlicher. In den folgenden Tagen örtlich Nachtfrost, sonst wenig Änderung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 11:00 Uhr