Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt; Höchstwerte 13 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt nur in Teilen Schwabens und Oberbayerns länger sonnig, sonst vereinzelt Regen, besonders im Norden und Osten. Höchstwerte 13 bis 23 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen teils freundlich, teils wolkig; im Allgäu und am Bodensee auch überwiegend sonnig; von Franken bis nach Niederbayern vereinzelt Regen. Ab Dienstag oft sonnig, bei 16 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 12:00 Uhr