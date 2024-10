Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt bei maximal 14 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden nach Nebelauflösung am Vormittag noch teils sonnig. Sonst zunehmend bewölkt und im Tagesverlauf vereinzelt Regen bei maximal 14 bis 20 Grad. In der kommenden Nacht weiterhin bewölkt und besonders im Süden Regen. Nur in Franken zeitweise klar. Temperaturen um 8 Grad. Morgen in Nordbayern überwiegend freundlich, im Süden bewölkt und vom Alpenrand bis Niederbayern gelegentlich Regen. Donnerstag und Freitag nach teils zähem Nebel oft freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 07:00 Uhr