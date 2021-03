Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt bei 5 bis 9 Grad

Bund und Länder ziehen die Notbremse

Berlin: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen haben Bund und Länder eine erweiterte Ruhezeit zu Ostern beschlossen. Gründonnerstag und Karsamstag sollen zu Ruhetagen erklärt werden, so dass das Land vom 1. April bis zum Ostermontag am 5. April komplett herunterfährt. Nur am Karsamstag soll der Lebensmittelhandel öffnen dürfen, erläuterte Kanzlerin Merkel. Gottesdienste sollen virtuell bleiben, die Kontaktbeschränkungen gelten weiter, Ansammlungen im öffentlichen Raum sind komplett untersagt. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach von einer klaren Linie in einer schweren Zeit. Das Team Vorsicht habe sich durchgesetzt. Dort wo die Inzidenz über 100 steigt, sollen Länder und Kommunen über weitere Maßnahmen entscheiden. Die derzeit bereits geltenden Lockdown-Regeln werden bis 18. April fortgeführt. Am 12. April wollen die Regierungschefs dann erneut beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.03.2021 09:45 Uhr