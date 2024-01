Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt bei -2 bis +2 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden teils länger sonnig, am Nachmittag auch im Westen Frankens ab und zu Sonne. Höchstwerte minus 2 bis plus 2 Grad. In der Nacht in Schwaben, Oberbayern und Mittelfranken Schnee oder teils gefrierender Regen bei Tiefstwerten um minus 7 Grad. Morgen und am Donnerstag Regen und Schnee, gebietsweise auch gefrierender Regen mit Glatteis! Am Freitag kaum noch Schnee. Höchstwerte minus 2 bis plus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 10:00 Uhr