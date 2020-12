Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt bei 0 bis 6 Grad

Aiwanger setzt große Hoffnungen in neuen Corona-Schnelltest

München: Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger setzt nach eigenen Worten große Hoffnungen in den neuen Corona-Schnelltest eines Startup-Unternehmens aus Martinsried bei München. Aiwanger sagte, der Test auf Basis der PCR-Technologie öffne die Tür dafür, die Corona-Lage besser in den Griff zu bekommen und Beschränkungen möglicherweise schneller zu lockern. Der laut Aiwanger "weltbeste Schnelltest" könne in Schlachthöfen und an Flughäfen eingesetzt werden, damit Reisende nicht unnötig in Quarantäne geschickt würden. Er könne aber auch zur Öffnung etwa von Kurhotels beitragen. Am Münchner Flughafen sei der GNA-Schnelltest bereits in Testläufen zum Einsatz gekommen, so der Minister. Der Test der Firma GNA-Biosolutions hat kurz vor Weihnachten bereits eine Sonderzulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte erhalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.12.2020 13:45 Uhr