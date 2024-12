Das Wetter: teils freundlich, teils bewölkt, 6 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es meistens bewölkt, anfangs gibt es örtlich noch Regen, später dann Auflockerungen. Vor allem in Alpennähe scheint länger die Sonne. Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Morgen wechseln sich freundliche Abschnitte und Wolken ab, im Norden Schauer. Am Donnerstag dann mehr Wolken und Regen. Oft weht ein lebhafter Wind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 08:00 Uhr