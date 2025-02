Das Wetter: Teils freundlich, teils bedeckt - Höchstwerte bis plus drei Grad

Das Wetter in Bayern: Wenige Wolken und Sonnenschein. Höchstwerte: Von minus 3 Grad im Fichtelgebirge bis zu plus 3 am Untermain. In der Nacht zunehmend dichte Wolken, in Unterfranken am Morgen leichter Schneefall mit Glätte. Tiefstwerte bis minus 11 Grad. Morgen zunächst weiter dichte Wolken und im Nordosten Bayerns Glätte und etwas Schnee. Später aufgelockerter. Höchstwerte bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 14:30 Uhr