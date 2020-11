Nachrichtenarchiv - 06.11.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nur in Teilen Schwabens und Oberbayerns länger neblig, Höchstwerte 8 bis 14 Grad. In der Nacht Tiefsttemperaturen um 0 Grad. Die Aussichten: Morgen wieder erst neblig, später viel Sonne. Höchstwerte 6 bis 17 Grad, Sonntag und Montag teils länger trüb, teils sonnig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.11.2020 10:45 Uhr