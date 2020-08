Das Wetter: teils Dauerregen

Tausende Reiserückkehrer lassen sich an Bayerns Grenzen testen

München: An den Corona-Teststationen an den bayerischen Autobahnen haben sich am Wochenende tausende Reiserückkehrer auf das Virus testen lassen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums kam es an den Stationen nahe den Grenzen auf der A8, der A3 sowie der A93 lediglich vereinzelt zu Wartezeiten. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Am Omnibusbahnhof in München wurden den Angaben nach gestern etwa 200 Reisende getestet. Der für die Tests zuständige private Dienstleister wurde von Bundeswehr, Feuerwehrschule, Technischem Hilfswerk, Polizei und Autobahnmeisterei unterstützt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.08.2020 17:00 Uhr