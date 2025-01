Das Wetter: Teils bewölkt, teils sonnig, Tiefstwerte bis -12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist trocken bei Tiefstwerten von minus 2 bis minus 12 Grad. Im Tagesverlauf scheint in Franken die Sonne, sonst ist es bewölkt, örtlich fällt Schnee. Der Wochenstart wird dann überwiegend sonnig und trocken, Höchstwerte bis plus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 19:30 Uhr