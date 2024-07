Das Wetter: Teils bewölkt, teils sonnig; im Süden Schauer bei maximal 21 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden vielerorts bewölkt und vereinzelt Schauer, dann von Norden her sonnig. Höchstwerte 21 bis 26 Grad. In der Nacht zunehmend klar - Tiefstwerte um 14 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen überwiegend sonnig, am Samstag nachmittags und abends vereinzelte Gewitter möglich, besonders in Bergnähe. Höchstwerte 25 bis 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 12:00 Uhr