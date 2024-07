Das Wetter: Teils bewölkt, teils sonnig; im Süden Schauer

Das Wetter in Bayern: Heute im Süden viele Wolken und vereinzelt Schauer, ab dem Nachmittag von Norden her sonniger. Höchstwerte 21 bis 26 Grad. In der Nacht oft klar bei um die 14 Grad. Die Aussichten: Bis Samstag überwiegend sonnig und nur leicht bewölkt. Zum Abend hin vereinzelte Gewitter möglich, besonders in der Nähe der Berge. Höchstwerte 26 bis 33 Grad.

