Das Wetter: Teils bewölkt, teils sonnig, bis 28 Grad

Gesundheitsämter erhalten 5.000 neue Stellen

Berlin: Bund und Länder wollen bis Ende 2022 mindestens 5000 neue und unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst schaffen. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn vor kurzem in Berlin angekündigt. In einem ersten Schritt sollen bis Ende dieses Jahres mindestens 1500 Jobs für Ärzte, weiteres Fachpersonal und Verwaltungsmitarbeiter entstehen. Bis 2022 sollen dann noch weitere 3500 Stellen besetzt werden. Dafür stehen bis 2026 insgesamt vier Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung. In Deutschland gibt es 375 Gesundheitsämter. Insbesondere deren digitale Ausstattung soll verbessert werden, so Spahn, um die Arbeit der Behörden effektiver zu machen. Dafür werden rund 800 Millionen Euro ausgegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2020 13:00 Uhr