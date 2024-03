Das Wetter: teils bewölkt, teils sonnig bei 9 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils bewölkt, teils sonnig bei 9 bis 15 Grad. Kommende Nacht mehr Wolken, später an den Alpen etwas Regen. Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen stark bewölkt mit Regen, in Alpennähe auch länger regnerisch. Am Dienstag freundlicher. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 15 Grad. Am Mittwoch viel Sonnenschein und wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 12:00 Uhr