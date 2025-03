Das Wetter: Teils bewölkt, teils sonnig bei 2 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils stark bewölkt oder neblig-trüb, teils sonnig. Meist trocken, am ehesten in Oberfranken und an den Alpen vereinzelt etwas Regen oder Schnee. Höchstwerte bei 2 bis 8 Grad. In den nächsten Tagen nach morgendlichem Nebel oder Hochnebel stets sonnig bei Höchstwerten bis 13 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 0 und minus 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 06:00 Uhr