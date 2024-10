Das Wetter: Teils bewölkt, teils sonnig bei 14 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, im Norden und Osten auch sonnige Abschnitte. Von Süden her vereinzelt etwas Regen bei Höchstwerten zwischen 14 und 20 Grad. In der Nacht besonders im Norden vereinzelt Regen. Gebietsweise Nebel und Hochnebel bei Tiefstwerten um 10 Grad. Und die Aussichten: Bis zum Montag wechselhaft bei 16 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2024 12:00 Uhr