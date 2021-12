Das Wetter: Teils bewölkt, teils sonnig

Nachrichtenarchiv - 20.12.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In weiten Teilen Nord- und Ostbayerns teils länger sonnig. Sonst bewölkt, im Chiemgau noch örtlich geringfügig Niederschlag. Höchstwerte minus zwei bis plus fünf Grad. In der Nacht klar, im Osten und Alpenvorland örtlich wolkig. Tiefwerte um minus 6 Grad. Morgen und übermorgen nach Nebel und Hochnebel länger sonnig. Donnerstag wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten in Alpennähe, örtlich Regen und Höchstwerte bis 10 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.12.2021 09:45 Uhr