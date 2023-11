Das Wetter: Teils bewölkt, teils freundlich, vereinzelt Schnee

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit Schneefall, nur im Norden stellenweise freundlich. Am Nachmittag ist an den Alpen auch Regen oder gefrierender Regen möglich. Höchstwerte bei 0 bis 4 Grad. In der Nacht vielerorts Schnee, im Alpenvorland Regen und Gefahr von Straßenglätte bei Tiefstwerten um 0 Grad. Morgen und am Samstag meist trüb mit Schneeregen oder Regen. Am Sonntag vor allem in Süden freundlicher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2023 14:00 Uhr