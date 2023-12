Das Wetter: Teils bewölkt, teils freundlich, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit meist nur kurzen sonnigen Abschnitten, vereinzelt auch Regen. Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad. In der kommenden Nacht unterschiedlich bewölkt, kaum Regen. In der zweiten Nachthälfte klart es auf. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen und in den Tagen danach in Südbayern oft sonnig. Im Norden wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Nur vereinzelt Schauer, am ehesten an Silvester. Höchstwerte 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 15:00 Uhr