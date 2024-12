Das Wetter: Teils bewölkt, teils freundlich; Höchstwerte 0 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt oder trüb, teils sonnig. Abends in Unterfranken Regen oder Schneeregen. Höchstwerte 0 bis 4 Grad. In der Nacht breitet sich der Regen auf ganz Bayern aus, teils fällt auch etwas Schnee, stellenweise kann es glatt werden, Tiefstwerte um minus 1 Grad. Morgen wechselhaft, am Wochenende meist bewölkt und zeitweise Regen oder Schnee, dazu sehr windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 06:00 Uhr