Das Wetter: Teils bewölkt, teils freundlich, bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 10.07.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in den Alpen sowie in Teilen Nordbayerns überwiegend bewölkt, sonst auch zeitweise sonnig. Vereinzelt etwas Regen möglich. Lebhafter Wind. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Kommende Nacht teils bewölkt, teils klar, örtlich regnerisch. Tiefstwerte um 11 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 18 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2022 12:00 Uhr