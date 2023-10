Das Wetter: teils bewölkt, teils freundlich bei maximal 16 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: In Teilen Unterfrankens bewölkt und regnerisch. Sonst nach Nebel vielerorts freundlich, später am Tag mehr Wolken, in Schwaben kann es regnen. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. Morgen überwiegend bewölkt und einzelne Schauer, im Süden häufig Regen. An Allerheiligen im Süden wieder freundlicher. Am Donnerstag wechselhaft. Tageshöchsttemperaturen 9 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 06:00 Uhr