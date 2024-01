Das Wetter: teils bewölkt, später meist sonnig, 3 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise bewölkt oder trüb, sonst überwiegend sonnig bei 3 bis 8 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um minus 4 Grad. In den nächsten Tagen zunächst örtlich Nebel, dann überwiegend sonnig, vor allem in den Alpen. Höchstwerte am Tag 6 bis 11 Grad. Tiefstwerte in der Nacht plus 1 bis minus 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 06:00 Uhr