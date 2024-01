Das Wetter: Teils bewölkt oder trüb, teils freundlich, 5 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, örtlich Sprühregen, nur an den Alpen sonnig. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. In der Nacht gebietsweise Nebel. Zum Morgen hin in Franken Regen. Tiefstwerte +5 bis -2 Grad. Morgen zeitweise Regen, am Freitag meist trocken. Am Samstag südlich der Donau sonnig, sonst bewölkt mit örtlichem Sprühregen. Höchstwerte 3 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2024 16:00 Uhr