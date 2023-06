Das Wetter: teils bewölkt mit Schauern, bis 24 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Wohlfahrtsverbände pochen auf Kindergrundsicherung

Berlin : Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Diakonie und Arbeiterwohlfahrt fordern in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzler Scholz, dass die Kindergrundsicherung möglichst rasch eingeführt wird. Man sehe mit Sorge, dass die Politik ohne Einigung in die Sommerpause gehe. Mehr als 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen seien in Deutschland armutsgefährdet, heißt es in dem Schreiben. Die bisherigen Möglichkeiten, an soziale Leistungen zu kommen, seien zu bürokratisch und häufig verworren. Linken-Fraktionschef Bartsch fordert Scholz und Familienministerin Paus auf, das Vorhaben gegen Finanzminister Lindner durchzusetzen. Die Kindergrundsicherung soll Kindergeld, Kinderzuschlag, Bürgergeld sowie Teile des Bildungs- und Teilhabepakets zu einer Leistung zusammenfassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.06.2023 09:15 Uhr