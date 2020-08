Nachrichtenarchiv - 18.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt, teils länger sonnig, gebietsweise aber auch Regen mit Gewittern. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. Kommende Nacht bei Werten um 13 Grad im Norden meist trocken, im Süden weiter unbeständig. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen wieder sonniger, ab Donnerstag bis 35 Grad warm.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2020 12:00 Uhr