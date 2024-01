Das Wetter: Teils bewölkt mit Regen, teils freundlich bei 7 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau sonnig und nur einzelne Schauer, sonst bewölkt und zeitweise Regen. Starker, in Böen stürmischer Wind. Der Deutsche Wetterdienst warnt in den Gebieten Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerischer Wald vor ergiebigem Dauerregen mit Mengen bis zu 80 Liter pro Quadratmeter. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der kommenden Nacht Regen bei Tiefstwerten um 6 Grad. Morgen ähnlich. Am Freitag oft bewölkt und nördlich des Mains vereinzelt Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 06:00 Uhr