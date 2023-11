Das Wetter: Teils bewölkt mit einzelnen Schauern, teils freundlich, 10 bis 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer, immer noch sehr windig. In der Nacht teils klar, teils regnerisch, vor allem von den Alpen bis nach Niederbayern und im Norden Frankens. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Donnerstag wechselhaft und windig mit Regen. Sonne am ehesten südlich der Donau. Abkühlung auf 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 17:00 Uhr