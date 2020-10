Das Wetter: Teils bedeckt und regnerisch, später auch Sonne

Nachrichtenarchiv - 12.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau Wolken, zeitweise noch Regen, oberhalb von 1000 Metern schneit's. In Franken wird es nach morgendlichen Hochnebelfeldern ein sonniger Nachmittag. Die Höchstwerte erreichen 7 bis 12 Grad. Morgen meist bewölkt, ab übermorgen auch Regen. Es bleibt bei Höchstwerten bis maximal 12 Grad; in den Nächten örtlich leichter Frost.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2020 06:00 Uhr