Das Wetter: Tagsüber sonnig und sehr warm

Das Wetter in Bayern: Die Nacht ist klar oder höchstens leicht bewölkt. Bis zum Morgen sinken die Temperaturen auf 18 Grad am Bodensee und bis zu 13 Grad in einigen Alpentälern. Morgen ist es überall sonnig und mit 26 bis 30 Grad wieder recht warm. Die Aussichten: Es bleibt so sommerlich, wird aber heißer, bis 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 23:00 Uhr