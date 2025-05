Das Wetter: Südlich der Donau Regen, sonst wechselhaft mit Sonne, 15 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Besonders südlich der Donau regnet es heute, auch Gewitter sind möglich. Sonst ist es wechselhaft und teils sonnig. Es weht ein lebhafter bis starker Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 21 Grad. In der Nacht und in den nächsten Tagen wird es teils klar, teils bewölkt, in den Bergen kann es vereinzelt regnen oder gewittern. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 06:00 Uhr