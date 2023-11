Das Wetter: südlich der Donau Regen, an den Alpen Schnee

Das Wetter in Bayern: Heute im Süden Regen und oberhalb von 800 Metern Schnee. Später vereinzelt Auflockerungen. Sehr windig. Für die Alpengipfel oberhalb von 1.500 Metern gilt eine Unwetterwarnung vor Orkanböen. In der Nacht zeitweise Regen, an den Alpen Schnee, Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen vereinzelte Regen- oder Schneeregenschauer, von Sonntag an zeitweise Regen. Tagsüber 4 bis 13, in den Nächten +9 bis -2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 06:00 Uhr