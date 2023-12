Das Wetter: Stürmisch mit vielen Wolken und Regen

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und immer wieder Regen, dazu weht ein stürmischer, teils böiger Wind. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. In der Nacht Schnee im Bergland, sonst verbreitet Regen bei 6 bis 0 Grad. Bis Sonntag ändert sich wenig; an den Alpen lässt sich an Heiligabend ab und zu die Sonne blicken, Höchstwerte 3 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 16:00 Uhr