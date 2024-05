Das Wetter: Stark bewölkt, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist stark bewölkt und vereinzelt Regen; ganz im Süden auch längere Schauer. Lebhafter Wind. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. In der Nacht teils trocken, teils bewölkt und gebietsweise Regen Tiefstwerte von 10 bis 5 Grad. Bis Montag bleibt es wechselhaft, nur im Süden stellenweise sonnige Abschnitte bei maximal 16 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 15:00 Uhr