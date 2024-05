Das Wetter: Stark bewölkt und windig bei 11 bis 16 Grad, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist stark bewölkt, vereinzelt Regen, vor allem an den Alpen, im Südosten und im Bayerischen Wald. Windig bei 11 bis 16 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 8 Grad. Am Wochenende wechselnd bewölkt, ab und zu sonnig, vereinzelt Schauer und bis 21 Grad warm. Am Montag Schauer und örtlich Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 12:00 Uhr