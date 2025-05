Das Wetter: Stark bewölkt und verbreitet Regen, Höchstwerte 13 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute stark bewölkt und verbreitet Regen, später im Westen auch mal locker bewölkt, es muss aber auch mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Dazu lebhafter bis böiger Wind bei Höchstwerte von 12 bis 19 Grad Tiefstwerte in der Nacht 13 bis 9 Grad. Auch morgen gebietsweise Schauer, stellenweise auch gewittrig. Am Dienstag vorübergehend überall freundlicher, am Mittwoch im Norden wieder öfter Regen. Etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 06:00 Uhr