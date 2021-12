Das Wetter: Stark bewölkt und trüb, Höchstwerte bis 7 Grad

Lauterbach erwartet einheitliches Vorgehen bei Booster-Impfungen

Berlin: Der neue Bundesgesundheitsminister Lauterbach will seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern ein einheitliches Vorgehen bei Booster-Impfungen empfehlen. Lauterbach sagte, es sei nicht gut, wenn manche Länder - wie NRW - schon vier Wochen nach der Zweit-Impfung zum Boostern aufriefen, andere erst nach mehreren Monaten. Die Expertenempfehlungen gingen da eher in Richtung vier Monate, so Lauterbach. Weitere Einzelheiten will der SPD-Politiker in der Ministerkonferenz besprechen, die zur Stunde per Video-Schaltung stattfindet. Lauterbach hofft, dass der neue Expertenrat der Regierung schon am Freitag seine erste Stellungnahme abgibt. Dann soll es um die Auswirkungen der Omikron-Variante auf das Infektionsgeschehen gehen. Die Expertenrunde hatte sich am Vormittag erstmals zu Beratungen zusammengeschaltet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2021 16:00 Uhr