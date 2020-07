Das Wetter: Stark bewölkt und kühl, in der Mitte und im Süden Regen

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, vor allem in der Mitte und im Süden Regen, Höchstwerte 15 bis 18 Grad. Kommende Nacht im Norden langsam trocken, teils klar, im Süden weiter regnerisch, Abkühlung auf 11 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Schauern vor allem in Alpennähe und in Niederbayern bei maximal 23 Grad. Am Wochenende wieder wärmer, dazu mehr Sonne als Wolken und nur vereinzelt Schauer und Gewitter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 10:00 Uhr