Das Wetter: Stark bewölkt und gebietsweise Regen, Höchstwerte 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt bis trüb. Besonders im Süden zeitweise Regen, der sich dann nach Nordosten verlagert. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht anhaltender Regen bei Tiefstwerten um 8 Grad. Morgen zunächst vielerorts Regen, später nur noch einzelne Schauer, im Süden auch sonnig. Am Wochenende teils bewölkt, teils sonnig. Vereinzelt Schauer. Höchstwerte 10 bis 16, am Sonntag bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 12:00 Uhr