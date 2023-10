Das Wetter: Stark bewölkt und gebietsweise Regen, Höchstwerte 10 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt bis trüb, gebietsweise Regen. Höchstwerte 10 bis 14 Grad. In der Nacht teils auch länger anhaltend Regen und Tiefstwerte zwischen 11 und 6 Grad. Morgen vielerorts Regen, später nur noch einzelne Schauer und besonders im Süden auch sonnige Abschnitte. Am Wochenende teils bewölkt, teils sonnig. Vereinzelt Schauer, vor allem in Nordbayern. Höchstwerte 10 bis 16, am Sonntag 13 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 16:00 Uhr