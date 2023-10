Das Wetter: Stark bewölkt und gebietsweise Regen bei maximal 10 bis 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt und zunächst besonders im Süden Regen. Höchstwerte 11 bis 15 Grad. In der kommenden Nacht von Südwesten her verbreitet Regen bei Werten um 8 Grad. Morgen und am Samstag wechselnd bewölkt und schauerartige Regenfälle. Im Süden auch sonnige Abschnitte. Am Sonntag vielerorts freundlich, an den Alpen föhnig und in Franken Schauer. Höchsttemperaturen dann 15 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 06:00 Uhr