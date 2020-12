Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Verbreitet bewölkt oder trüb, gebietsweise Regen oder Schnee, Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: morgen ähnliches Wetter, am Montag und Dienstag bewölkt, teils zeigt sich die Sonne, es ist trocken bei Höchtswerten zwischen 0 und 8 Grad. In der Nacht Werte zwischen plus 2 und minus 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 06:00 Uhr