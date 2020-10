Das Wetter: Stark bewölkt mit etwas Regen, bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 17.10.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute meist stark bewölkt, aber trocken. Einzelne Regenschauer gibt es in Franken, dem Bayerischen Wald und an den Alpen, ab 1100 Metern schneit es. Temperaturen 7 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: ab morgen immer mehr Sonne, es bleibt trocken, entlang der Donau Nebel, maximal 9 bis 11 Grad. Am Dienstag freundlich bei 11 bis 16 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.10.2020 06:15 Uhr