Das Wetter: Stark bewölkt, Höchstwerte 1 bis 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 23.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb; vereinzelt Sprühregen oder etwas Schnee. Nachmittags am Bodensee und am westlichen Alpenrand freundlicher. Höchstwerte 1 bis 7 Grad. Nachts wenig Wetteränderung, Tiefstwerte um 1 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Trocken aber oft bewölkt oder trüb mit sonnigen Abschnitten jeweils am Nachmittag. An den Alpen viel Sonne. Tiefstwerte 0 bis minus 8 Grad, Höchstwerte 0 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2022 10:00 Uhr