Nachrichtenarchiv - 02.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und Regen, in höheren Lagen Schneeregen. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen unbeständig und regnerisch bei 8 bis 13 Grad. Am Donnerstag relativ freundlich, am Freitag im Norden wieder Regen. Weiterhin mild.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2021 06:00 Uhr